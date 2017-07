Ana Sofía Henao vuelve a ser portada de la revista Soho

La paisa se convirtió en una de las modelos más deseadas de Colombia en los noventa y a comienzos de los 2000. Ahora vuelve a sus andanzas. Ana Sofía Henao vuelve a ser portada Soho

¡Sí señores! Después de 18 años la modelo vuelve a mostrar su figura, y la verdad es que a pesar de estar cercana a los 40 años, sigue teniendo un cuerpo de infarto.

La paisa subió a sus redes sociales una imagen en la que se puede ver la portada de Soho. Y aunque Ana Sofía no muestra mucho, si es capaz de dejar con la boca abierta a más de uno.

“Y cómo no amar lo que hago si a soñar me he dedicado siempre”, fue el mensaje que compartió junto a la imagen de la portada.

Y cómo no amar lo que hago si a soñar me he dedicado siempre!!! #portada @revistasoho @felipebohorquez @blanquitagarciaphoto @luisfercaos A post shared by Ana Sofía Henao (@anasofiahenaoe) on Jul 12, 2017 at 7:39pm PDT

Hasta el momento esta es la única fotografía que se ha conocido de la modelo en la revista, aunque se espera que en los próximos días sean subidas otras y un video con la sesión fotográfica.

Hace poco Ana Sofía se estrenó como escritora infantil con el libro Belinda, princesa de fuego, que incluye personajes como princesas guerreras, príncipes y dragones.

