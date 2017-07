Actriz de 'María, la del barrio' ahora es conductora de Uber

De seguro el nombre de Alejandra Procuna le será conocido. Ella es una de las famosas de los noventa a las que la vida le cambió radicalmente. Ella es la actriz de María, la del barrio que ahora es conductora de Uber.

Luego de una larga carrera en la actuación y un contrato de varios años, Televisa la llamó durante unas vacaciones para anunciarle el fin de su contrato. “Fue como un balde de agua fría, pero se me hizo un buen detalle que me avisaran con anticipación”, dijo en declaraciones a la revista TVyNovelas en México.

El diario Basta! entevistó a la actriz quien afirmó que: “Ya sin trabajo, pensé en comprar es­tos coches para Uber, me pare­ció una buena idea y los pon­go a manejar, lo que nunca pen­sé es que los iba a manejar yo, de repente me encantó la ex­periencia, y me salgo cuando no llega el chofer. Me da mucha tranquilidad el saber que puede entrar un dinero semanal”.

A eso agregó que: “Aho­ra tengo tres autos, pero quiero llegar a los cinco carros, a ver si con ellos, puedo tener una bue­na entrada de dinero, tenga no­vela o no tenga”.

La actriz no teme en mostrar su trabajo y en sus redes sociales ha subido fotos de su nueva profesión.

