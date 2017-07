Uma Thurman debutará en Broadway con 'The Parisian Woman'

La actriz estadounidense Uma Thurman hará su debut en Broadway con la obra The Parisian Woman, que llegará a finales de año a la meca del teatro neoyorquino.



“Lo leí y me encantó. Era exactamente lo que estaba deseando encontrar”, afirmó en una entrevista a The New York Times sobre la obra que está inspirada en La Parisienne, un texto del siglo XIX del dramaturgo francés Henry François Becque.

La protagonista de grandes éxitos de Hollywood como Pulp Fiction o la saga Kill Bill, dijo que se trata de una obra “contemporánea”, con un texto “vivo” y muy “ingenioso”.

“He dedicado toda mi vida a la actuación y una de las cosas que más me gusta es explorar la teatralidad del lenguaje, y por eso estaba deseando hacer algo realmente profundo y complejo”.

The Parisian Woman, que se estrenará el próximo 30 de noviembre en un teatro aún por confirmar, cuenta la historia de una mujer en Washington que intenta a través de su amante, lograr que su esposo se convierta en fiscal general.

“Estoy muy contenta. Hará falta mucho coraje y un trabajo duro, pero estoy deseando trabajar duro ya mismo”, añadió la actriz, quien reveló que el estreno se retrasó varios meses después del accidente de equitación que sufrió el año pasado.

Uma Karuma Thurman, de 47 años, debutó en 1988 con Kiss Daddy Goodnight y ese mismo año actuó en el drama ambientado en la Revolución Francesa, Dangerous Liaisons, de Stephen Frears, al lado de John Malkovich y Michelle Pfeiffer.

Pero su gran momento llegó en los años noventa cuando se fijó en ella Quentin Tarantino, encarnando primero a Mia Wallace en Pulp Fiction, y después a ‘la novia’ en las dos entregas de Kill Bill.

