Los concursantes del reality han tenido que vivir momentos de terror. Esta es la experiencia paranormal que se vivió en el Desafío Súper Humanos.

La historia fue contada por Alejandra Cañizares, ‘la Mona’, y Natali Gómez, ‘la Flaca’, integrantes del equipo de los Vallecaucanos en el capítulo de este martes.

“Estaba contándole a ‘la flaca’ quién había sido mi papá, como el feeling que teníamos, y la conexión muy bacana. Entonces, empecé como a recordar las cosas de él y mías cuando sentimos como un sonido, como si alguien hubiese susurrado algo. Nos decía que nos miráramos bien, que nos conociéramos bien, y le dijo a Natali que le prometiera que nosotras íbamos a hacer muy amigas aquí en el Desafío y que íbamos a llegar juntas hasta el final”.

Pero ahí no terminó el relato de las dos concursantes: “Yo lo sentí y me tenía apretada. O sea, durmió conmigo horas. No me quería soltar. Y yo: ‘‘Mona’, está encima mío’”, dijo ‘la Flaca’.

La historia completa se puede ver entre los minutos 27 y 30 del capítulo que publicó Caracol en su sitio web.

El Desafío Súper Humanos es presentado de lunes a viernes a las ocho de la noche por el canal Caracol.

