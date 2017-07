Comienza la preventa para el concierto de Arcade Fire en Bogotá

Arcade Fire llegará a Bogotá el 5 de diciembre para ser la celebración más grande de la nación alternativa colombiana de todos los tiempos, y ya inició la preventa para todos los inscritos en www.todoahora.co.

Esta será hasta el 14 de Julio a las 8:00 a.m. Ellos ya pueden adquirir sus entradas en todos los canales de Tu Boleta. Si aún no tiene el código para acceder a la preventa, puede conseguirlo inscribiéndose en www.todoahora.co

El concierto tendrá lugar en La Gran Carpa Las Américas de Corferias y contará con dos localidades que serán vendidas en dos etapas. En la primera los precios oscilarán entre los 175 mil y los 275 mil pesos, en la segunda el costo de las entradas estará entre 195 mil y 295 mil pesos. La venta general de la boletería comenzará el 14 julio, justo cuando acabe la preventa.

Win Butler, Régine Chassagne, Will Butler, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry y Jeremy Gara llegarán a Colombia para presentar su último trabajo titulado Everything Now, que saldrá a la venta a finales de este mes. De este disco ya se han conocido tres canciones: Everything Now, Creature Comfort y Signs of Life.

Neon Bible, 2006, Reflektor, 2013 y The Suburbs, 2010, hacen parte de la discografía de los canadienses.

