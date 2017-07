"Aún no es momento de cantarle a la paz y al amor": La Pestilencia

“País de titulares hace referencia a aquella persona que no ve más allá de lo primero que lee y que a raíz de eso saca conclusiones, pero finalmente no sabe el fondo y lo que realmente sucede con x o y información”, así define Dilson Díaz, líder de La Pestilencia, al séptimo trabajo discográfico de la banda, que vio la luz hace algunas semanas.

Este álbum fue grabado en su totalidad en Los Ángeles, Estados Unidos, en un pequeño estudio que tiene la agrupación en esa ciudad. Para su creación contaron con la colaboración de Nicolas Essig, quien ha participado en ingeniería y producción de artistas como Paul McCartney, Rammstein, Coldplay y Lana del Rey, entre otros.

“Como siempre es una reflexión y una invitación de La Pestilencia a que cambiemos como sociedad. Tristemente son 30 años de carrera en los que se repiten los mismos casos. La historia de nuestro país es la misma”.

Y es que justamente La Peste se convirtió en un ejemplo más de ese ‘País de titulares’, cuando se afirmó que el nuevo disco de la banda contaría con una colaboración de J Balvin, luego de que se dieran a conocer algunos videos en los que se veía al cantante junto a Dilson.

“El país está completamente dividido porque todavía no hemos entendido que todas las opiniones son válidas. Queremos matar a alguien simplemente porque no piensa igual. Justamente esta es una de las reflexiones que hacemos en País de titulares”, Dilson Díaz, La Pestilencia.

“El manager de J Balvin es uno de mis mejores amigos y por medio de él lo conocí. No tiene nada de malo que sea amigo mío, eso ni nos quita, ni nos da. Mucha gente estaba esperando que yo al otro día saltara a dar una respuesta, y yo no tenía que explicar a nadie, nada. La verdad es que el prejuicio de la gente no merece ni siquiera una contestación”.

A eso Dilson agregó que: “Ahora escuchan el nuevo disco de La Pestilencia y se dan cuenta que sigue siendo la misma banda, con su sonido característico. Sin embargo, vuelvo y digo, no tenemos razones para odiarnos, respeto a todos los músicos sin importar el género al que se dediquen. Finalmente todos estamos construyendo una nueva Colombia”.

Que buen ciudadano soy es el sencillo de este álbum que suena por estos días en la radio nacional y habla de esos colombianos que a diario se tienen que levantar para sufrir todo tipo de atropellos relacionados con el transporte, el trabajo, la salud y demás.

“Es para esos colombianos que cosechan pero que no pueden recoger. Todos los días siguen en la misma y ya no ven más camino, no hay mejor aire para respirar. Y lo peor es que esto tiene una causa, y es esa corrupción que crece y no se detiene. Además es un problema generalizado en toda Latinoamérica, así que desde México, hasta Argentina, estamos podridos”.

País de titulares es un álbum que incluye catorce canciones, y de acuerdo con Dilson, son de un corte sonoro más fuerte porque se realizó en un momento de rabia. La banda realizó alrededor de treinta canciones, de las cuales escogieron las más cargadas de ira.

“En estos momentos no contamos con un líder político creíble. Entonces pienso que el cambio no se dará reuniendo masas, sino llegando a cada individuo. Nuestro sueño como banda es expresar lo bonito de la vida, pero al mirar a mi hija, y ver el mundo que le espera, pienso en la realidad y me da más rabia. Aún no es momento de cantarle a la paz y al amor”, concluyó Dilson.

El nuevo disco de La Pestilencia vendrá acompañado de una gira en Colombia y en algunas partes de Estados Unidos, además de una edición especial de la discografía de la banda en formato box set.

