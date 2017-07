Tras cancelar su matrimonio, Valentina Lizcano se mostró ligera de ropa

Refleja tu corazón … Me preguntan que si no he entrenado , ayer no , hoy si más mas tarde les muestro… pero recuerda que no importa cómo te ven los demás, en este juego de la vida solo importa cómo te ves tu? Como te sientes tus? Te amas? Te respetas? Te aceptas y agradeces por ser quien eres? No juzgues no ataques , eso es como darle piedra a un espejo que solo muestra lo que tú eres, eso que te molesta en otra es lo que precisamente no haz liberado en ti, suelta el control y deja la aprobación, al final cuando estás sola contigo, como te sientes? Busca tu paz y tú tranquilidad que eso será el mejor regalo para los que están a tu alrededor 🙏🏽💙 luz verde para todos desde mi corazón hasta sus corazones 💚 #sanalocura #wellnesswarrior #bellezadesdeadentro #sipuedoyesfacil #tengotiempoydineroparatodo #crossfitgirls #mommyfit #meditaciondeldia

