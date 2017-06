Fotos: Famosas colombianas que se lucían mejor antes de las cirugías

Son muchas las celebridades colombianas que por tratar de verse mejor, terminaron luciendo peor. Actrices, cantantes, exreinas y modelos han sido víctimas de los malos procedimientos estéticos, y hoy en día se arrepienten de haber pasado por el quirófano.

Lady Noriega sufrió una deformación en su rostro debido a los biopolímeros. Por varios años, la exreina tuvo que estar alejada del medio, pues tuvo que someterse a un doloroso procedimiento de extracción de esta sustancia.

María Mónica Urbina tuvo un cambio extremo luego de un mal procedimiento estético. Tras haber sido la mujer más bella del país, y por poco coronarse como Miss Universo; la realidad de la exreina en la actualidad es otra, pues su rostro le cambió radicalmente. “Mi cara no se la vuelvo a poner a nadie, aunque me digan que es el mejor médico de la China y la Conchinchina. Fui bruta una vez, pero no dos”, expresó la mujer hace un tiempo a la revista Jet Set.

Yina Calderón, recordada por su polémica participación en Protagonistas de Novela, sorprendió a sus fanáticos cuando al salir de la Casa Estudio decidió someterse a varias cirugías estéticas, perdiendo la belleza natural que la caracterizaba. Sin embargo, la vanidad casi la mata, pues cabe recordar que el año pasado, la artista se inyectó biopolímeros en su mandíbula.

Marbelle

Aunque ella nunca ha revelado que ha sido víctima de un mal procedimiento, Marbelle sí cambió mucho cuando empezó a visitar el quirófano. Incluso, hace algunos días ella se extirpó los implantes de seno que tenía… ¿Sería que se arrepintió de su figura y las cirugías?

