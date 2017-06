Draco Rosa y su 'Vagabundo' vuelven a pisar el escenario de Rock al Parque

Robi Draco, Draco Rosa o simplemente Draco. Muchas son las maneras de llamar al artista, autor de temas que más allá de su éxito comercial se convirtieron en un referente del rock y en la banda sonora de miles de personas.

Ahora regresa al país para una presentación especial en Rock al Parque, y es que, tratando de romper esquemas, celebrará los 21 años de su obra maestra Vagabundo, cantando todas las canciones que hacen parte de este álbum. ¿Cuál es la razón para que el músico dé un concierto de este tipo en nuestro país? Esa y otras preguntas nos respondió el artista en una accidentada, pero sincera entrevista.

La historia detrás de esta presentación comienza con el lanzamiento de Vagabundo…

Cuando se lanzó el álbum en el 96 se convirtió en una colección de canciones muy rechazada por la industria, tanto así que me cancelaron muchas promociones y conciertos.

Era un momento difícil de mi carrera y de repente llegó la invitación a Rock al Parque en el 98 y me sentí bien recibido, lo que cambió completamente mi visión e hizo que tuviera el valor para defender mi música.

Y es que en ese año llega a Colombia destrozado emocionalmente…

Claro, porque se gastó un dinero, la disquera no quedó muy satisfecha y estaba en una situación incómoda. Además, la prensa me golpeó moralmente y criticó mi música.

Me encontraba perdido, molesto y triste. Sin embargo, cuando inició mi presentación y me di cuenta que la gente estaba cantando, pensé que a lo mejor lo que se había hecho estaba bien. Por eso, a pesar de haberse dado dos años después del lanzamiento, considero que el nacimiento del Vagabundo se da en tierra colombiana.

Es por esa razón que después de 21 años no hay mejor lugar para celebrar que en este festival, porque fue en Colombia donde sentí aceptación y apoyo. Encontré personas que pensaban igual que yo y que estaban preparadas para un disco como el Vagabundo.

Ha afirmado en varias ocasiones que sus presentaciones cuentan con versiones diferentes de las canciones, porque si quisiera darle a su público lo mismo, les aconsejaría que más bien se quedaran en casa y escucharan el disco. ¿Será así en Rock al Parque?

No. En esta ocasión, por el contrario, mi banda y yo trataremos de apegarnos lo más que se pueda a la esencia original del álbum. Deseo que suene como en los discos, los vinilos o los DVD. Quiero que el público sienta en vivo y en directo toda esa magia que encierra el álbum, por eso intentaré calcarlo sobre el escenario.

Vagabundo es una producción con matices oscuros y sonidos paganos. ¿En qué atmósfera se crea este disco?

La percepción de oscuridad y de sentimientos relacionados con la tristeza y la nostalgia hacían parte de mí por aquel entonces y se vieron completamente reflejados en este material.

Era una época en la que me encontraba insatisfecho con muchos aspectos de mi vida y de la sociedad, además, no quiero mentir, creo que también estaba un poco loco, demente.

“Por lo menos para mí, volver a Rock al Parque se convierte en algo histórico, porque fue en Colombia y en el festival donde entendí que mi visión de la música valía la pena”, Draco Rosa.

Muchos son los temas que toca este álbum, pero en especial hace una reflexión sobre la naturaleza. ¿Allí comienza su conexión con la ‘Madre Tierra’?

Al comienzo eran solo ideas, dibujos, por eso los plasmé dentro del disco. Pero con los años y mi enfermedad se convirtió realmente en una conexión, muestra de ello es que en la actualidad soy dueño de una finca, rodeado de las montañas, de los ríos, de animales y me dedico a la agricultura. Y es ahora que me doy cuenta que si lo había tatuado en el Vagabundo, era porque el universo me estaba dando una señal del camino que debía seguir.

Su enfermedad hizo que viera el mundo completamente diferente, pero, ¿cómo el cáncer cambia su manera de hacer música?

No es que hubiera una transformación fuerte, simplemente en determinado momento quise sentarme en el piano y mirar si todavía era yo, si podía hacer música. Aún estoy buscando sentirme normal aunque también estoy tomando medicamentos. No me encuentro al 100 % pero la meta ya está cerca.

Livin’ la vida loca y La copa de la vida son temas que tienen su sello y que se convirtieron en éxitos mundiales. ¿Por qué dejó de escribir y producir para otros artistas?

Llegó un momento en el que me di cuenta que ya no era capaz de navegar en esos mares, por eso abandoné la idea de seguir componiendo y produciendo para otros, con el fin de retomar mi esencia. Ahora es un mundo raro y ajeno para mí.

Draco tuvo que vivir con el cáncer, sin embargo, apartado de la lástima y las lágrimas, decidió que los días que le quedaban en la tierra, fueran muchos o pocos, los iba a usar para ayudar a la gente. Es por eso que teniendo en cuenta su nuevo estilo de vida y convirtiéndose en amante de lo natural, comenzó a realizar un trabajo relacionado con los agricultores y cómo mejorar su vida, economía y cosechas. “Hoy ese es el éxito para mí. Ayudar al prójimo”, asegura el artista.

