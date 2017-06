Por estos días la película ha dado de qué hablar por diversas razones. Una actriz también estuvo cerca de interpretar a la amazona. ¿Por qué Paola Turbay no fue la Mujer Maravilla?

En entrevista para W Radio, respondió que “¡Por vieja!”, no había sido la protagonista de la cinta que ha hecho famosa a Gal Gadot en los últimos meses.

“A mi me llegó el guion hace como 12 años, el primero, después otro hace como siete años… pero ya cuando hicieron este casting, pues la niña que lo hizo creo que tiene la mitad de la edad mía, ella debe tener 20, 25 años, y yo ya estoy en mis cuarentas. No, no, no… ya no”, agregó la actriz.

Cabe recordar que la actriz es fanática del personaje de DC Comics, y en su cuenta de Instagram tiene diversas fotos disfrazada como el personaje. “Tengo un disfraz divino, además, tengo algunas fotos con el, y créeme que donde esta niña me vea mi disfraz… ¿Se desmaya? ¡Me lo arranca! Porque es con envarillado y todo”, aseguró entre risas la actriz.

La historia de Paola y todo los relacionado a la Mujer Maravilla se puede escuchar a partir del minuto 20.

