Ganador de reality colombiano no reclamó el millonario premio que le otorgaba el programa

El cantante llanero Jhon Onofre, quien se convirtió en el ganador de la primera temporada de A otro nivel, reveló por qué no aceptó el premio que le otorgó el canal Caracol por llevarse el primer lugar del concurso.

“Siendo sincero, lo rechacé porque no cumplía mis expectativas. Ya no se trataba solo de mí, sino que sobre mis hombros recae la cultura del Llano, entonces tengo qué ver cómo saco adelante mi folclor”, expresó el intérprete a la más reciente edición de TVyNovelas.

El premio, según Onofre, incluía “una gira de conciertos, que se realizó, y la grabación de un disco de diez canciones que no se hizo”.

“No hubo la compensación económica por ganar el programa, pero sí un pago por la gira de conciertos. La grabación con Sony Music no se dio porque las condiciones no me favorecían y no acepté”, añadió.