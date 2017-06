Epa Colombia se prepara para su debut en TV

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ tras publicar un video en Youtube en el que aparecía apoyando a la Selección Tricolor, podría llegar a la pantalla chica próximamente de la mano del canal RCN.

De acuerdo con la más reciente edición de la revista TVyNovelas, la cual se encuentra en publicación, la joven haría parte de la nueva versión de Protagonistas de Novela la cual adelanta Nuestra Tele.

“El canal RCN inició la preproducción del reality Protagonistas de Nuestra Tele, que este año estará a cargo de la argentina Analía Michelengeli, directora de contenidos del programa en sus últimas ediciones”, señaló el magazine agregando que “Analía está contactando a varios exprotagonistas y figuras polémicas, tales como Epa Colombia, Yina Calderón, Manuela Gómez y Óscar Naranjo”.

Este no sería el primer proyecto en televisión que tiene Daneidy. Ella había contado en La W Radio, que no trabajó en el canal RCN por culpa de la ex Protagonista de Novela, Elianis Garrido. “Esa payasa [Elianis] la que se puso a decir que yo iba a decir que yo iba ser presentadora de RCN”, dijo Barrera cuando la entrevistó Vicky Dávila.

“La verdad me cae muy mal (Garrido) porque se cree mejor que los demás y ella viene de lo más bajo porque empezó en un ‘reality’. Me miraba de arriba a abajo como si fuera un ‘perroculo’, y usted jamás me puede hacer el odio porque yo a usted le puedo escupir veneno, sacarle la Gillette [cuchilla] y mandarle los de la moto”, añadió en aquella oportunidad.

