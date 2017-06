Linda Palma no presentaría en la segunda temporada de 'A otro nivel' y este sería su reemplazo

Las mujeres estamos llenas de VALENTÍA y de PODER. Esto es lo que nos permite conseguir todo lo que nos proponemos. Este hermoso brazalete tejido por nuestras artesanas de La Guajira e inspirado en los brazaletes que usa Diana en la película #MujerMaravilla empodera a las mujeres colombianas. Por eso hoy me uno a esta campaña de la película #MujerMaravilla y @mercedessalazar

