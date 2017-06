Chyno debuta en solitario con ‘Quédate conmigo’

Chyno Miranda, del dúo venezolano Chino y Nacho, inicia una nueva etapa como solista al lado de Wisin y Gente de Zona y con un pequeño cambio en su nombre: sustituyó la “i” por la “y” para diferenciar este proyecto de sus participaciones al lado de Miguel Ignacio Mendoza (Nacho), con quien ganó un Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana por el trabajo discográfico publicaron en el año 2010 titulado Mi niña bonita.

En entrevista con PUBLIMETRO, el artista habla de su primer sencillo como solista, Quédate conmigo, luego de compartir 10 años junto a Nacho y sobre la vulnerabilidad que tiene la música frente al Gobierno de Nicolás Maduro.

Inicia su carrera en solitario junto a Wisin y Gente de Zona. ¿Cómo explorará esta nueva faceta suya?

Así es, este tema lo hago junto a ellos y tengo que decir que tienen una energía maravillosa. Estoy muy feliz con el resultado y con la acogida que Quédate conmigo ha tenido hasta ahora, incluso, el videoclip ya le está dando la vuelta al mundo. Mi nueva etapa como solista me ha traído muchas cosas positivas porque me estoy reinventando, tratando de hacer las cosas que antes o había podido hacer a nivel profesional, y eso implica mirar hacia la música urbana global. Eso me tiene muy feliz.

Precisamente Wisin y Gente de Zona son los grandes del género urbano en la actualidad…

Así es y fue espectacular trabajar con ellos, son grandes seres humanos y lo mejor de todo es que son personas que cuentan con gran profesionalismo. Tengo que resaltar que son grandes amigos y a la hora de colaborar con la canción estuvieron dispuestos 100% todo el tiempo. Eso es algo que les agradezco bastante.

Además también trabajará con J Balvin…

Sí, tengo muchos amigos colombianos con quienes compartiría una canción. Por ahora trabajaré con J Balvin, él es el más indicado para esta nueva etapa y todo su trabajo lo desarrolló con gran calidad. Es un tremendo ser humano, lo quiero muchísimo… Sin embargo, en mi nueva etapa música quiero demostrar que yo solo puedo defender la música.

¿Qué quiere lograr en este nuevo recorrido?

Más allá de pensar en premios o en discos de platino quiero disfrutar y entregarle un regalo a la gente que incluya música de calidad, por ahora, es muy temprano para pensar en premios, solo quiero pensar en qué entregarle al pueblo.

¿La separación de Chino y Nacho puede verse como un “hasta luego” o un “hasta pronto”?

Apenas estoy comenzando esta nueva etapa en solitario y hablar de un regreso junto a Nacho es prematuro. Sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto, pero por ahora cada quien estará por su lado. La música de él es muy buena, tiene un gran talento. Y yo por mi parte, también tendré la oportunidad de demostrar de lo que estoy hecho.

¿Qué le dejan estos 10 años de Chino y Nacho? ¿No cree que puso la vara muy alta con este dúo?

Pienso que el primer error que podría cometerse tras la separación es tratar de comparar. Obviamente, con Chino y Nacho tuvimos una carrera bastante sólida y nos separamos en nuestro mejor momento. Es bastante duro compararme con ese momento histórico que vivimos.

¿Usted cree que la música, especialmente la venezolana, es vulnerable ante la situación política que vive este país?

Sí. La música se ha visto afectada, sobre todo en tema de conciertos y festivales. En mi país hace algunos años había presentaciones de artistas todas las semanas, pero hoy en día lastimosamente la cosa es distinta, estamos viviendo en medio de una crisis bastante fuerte. Yo creo que para el talento venezolano expresarse en estos momentos es difícil, porque precisamente el tema de la música está complicado.

¿Qué mensaje le envía a sus colegas?

Yo le mando mucha fuerza a todos los talentos venezolanos que están comenzando, quiero decirles que sigan adelante luchando, y que no olviden que la música es el mejor trabajo del mundo.

Sobre el proyecto discográfico de Chyno en solitario…

Chyno prepara un gran repertorio musical en el que ya tiene anunciadas colaboraciones con Zion y Lennox y J Balvin. Por su parte, Quédate conmigo fue compuesta por Wisin, Randy Malcom y Alexander Delgado (Gente De Zona), bajo la producción de Motiff. El video fue grabado en Venezuela y en Miami, bajo la dirección de Nuno Gomes.

