Presentadora de 'La Voz Teens' se convirtió en madre

Catalina Uribe, quien junto a Laura Tobón y Karen Martínez presentó La Voz Teens del Canal Caracol, anunció a través de sus redes sociales que ya nació su hijo Agustín.

Y así van 15 días…. inseparables 👶🏼❤️👼🏼 A post shared by catauribeh (@catauribeh) on Jun 18, 2017 at 8:43am PDT

El padre del pequeño es Sebastián Fernández, empresario con quien Catalina lleva un par de años de casada.

“Estoy casada, voy a cumplir dos años de matrimonio. Esa es la parte mas dura de los fines de semana cuando me debo devolver a Bogotá, pero todo es muy bonito porque mi esposo sabe que esto es algo que me ayuda a mi profesionalmente y él me apoya. Me dice ‘tienes que hacerlo bien’, ‘pilas te equivocas’… ¡Es chévere! Él me da ese apoyo y me ayuda con ese pedacito de perfección que uno siempre necesita, porque por lo general le dicen a uno que lo hizo perfecto, pero mi esposo constantemente me dice que lo puedo hacer mejor”, expresó la mujer en el lanzamiento del reality de Caracol.

Mis días? entre mi 👶🏼 y @deapar_shoes … #38weeks ❤️🙌🏻🤰🏼 A post shared by catauribeh (@catauribeh) on May 31, 2017 at 10:29am PDT

