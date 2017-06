'Coco', la nueva película de Disney Pixar

El nuevo filme de Disney Pixar, Coco, es un homenaje al tradicional ‘Día de los Muertos’ mexicano y “una carta de amor a México”, en palabras uno de los codirectores del filme, Adrian Molina.

Molina, de origen mexicano, aseguró que esta película llegará a los cines en noviembre y que también será codirigida por Lee Unkrich, quien ya cuenta con un Oscar a Mejor filme de animación por Toy Story 3.

Coco es la historia de un niño de 12 años llamado Miguel cuyo sueño es llegar a ser un gran músico, como su ídolo Ernesto de la Cruz, a pesar de que su familia tiene “enigmáticamente prohibido” el contacto con la música.

Con la voluntad de demostrar su talento, Miguel inicia un viaje que le llevará a la “impresionante y colorista” Tierra de los Muertos hasta desvelar la verdad que se esconde detrás de su historia familiar.

La historia de la película, que se empezó a idear hace seis años, “es algo muy específico y muy universal”, según explicó su productora, Darla K. Anderson, ya que “todo el mundo tiene familiares que se han ido y el deseo de conectar con ellos”.

On November 22, you’re invited on a journey that connects us all. The new trailer for #PixarCoco is here! pic.twitter.com/0zVFO42Bv0

