Las fuertes palabras de la Teniente Rojas cuando Lina Tejeiro pidió salir de 'Soldados'

La actriz Lina Tejeiro, quien hasta hace poco participó en La ley del corazón, decidió decirle adiós a Soldados, el reality de RCN el cual es presentado por María Fernanda Yepes.

Sin embargo, la artista no se fue sin escuchar las fuertes palabras de la Teniente Rojas, quien expresó que “la persona que toca la campana y dice que no da más, simplemente no tiene el honor suficiente para portar este glorioso uniforme”.

Sin embargo, la joven recordada por su papel de Samy en Padres e Hijos manifestó a través de sus redes sociales: “No soy floja por haber tocado la campana. Soy valiente porque demostré lo que a mí me tenía que demostrar, porque lo hice por mí y por nadie más. Me salí cuando yo quise y no porque me sacaran o por un mal rendimiento, pues siempre estuve la lista 3, lo hice porque para mí es más importante mi paz y mi felicidad, para mí no es importante demostrarle a usted lo que quiera ver de mí, y si le parezco una floja, pues primero lo invito a que llene el formulario y que llegue hasta donde yo llegué”.

Llenarse la boca es muy fácil, ponerse en los zapatos de otro es mucho más difícil, por eso las personas optan por lo más fácil…. 🤐 A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on Jun 21, 2017 at 6:44pm PDT

En Twitter e Instagram las criticas no se hicieron esperar ante la actitud de Lina en el programa. Incluso, los seguidores del reality tildaron a la llanera de ‘caprichosa’ e ‘inmadura’.

@Lina_Tejeiro pensé que. Aguantarías más, pero igual te sigo Amando… pic.twitter.com/GD6YDVeJZf — john quintero (@johnquintero16) June 22, 2017

Ay Lina, cuál fila y cuál formulario, a Ud la llamaron y le ofrecieron plata y ahí si le pareció chevere ser soldado — Claudia Fuentes (@cayis10) June 22, 2017

Menos mal que se fue la Lina Tejeiro, ella no sirve pa estar allá porque es "actriz" — Sin nombre (@NM2R192000) June 22, 2017

Retweeted Yuly Milena G. (@yulitus_0128): Lina Tejeiro…se estaba demorando… Solo demuestra ser una gomela malcriada y caprichosa — Esteban Betancur (@estebanjesusbet) June 22, 2017

Le puede interesar: La razón por la que Paulina Vega no volvería a la televisión colombiana

Lina había expresado que estaba emocioanda por participar en el concurso de Nuestra Tele: “Para mí es un honor y me eriza los pelos escuchar la banda y me eriza verlos cantar trotando, siento que lo llevo en la sangre porque me despierta algo, entonces siento que eso va en mí. Además, estudié tres años de mi primaria en el Colegio Militar Caldas, no estoy tan lejos del tema, pero sí se me olvidaron muchas cosas. Dejar mi vida cotidiana es difícil, dejar a mi novio es lo que más duro me ha dado”.

“(El uniforme) hay que usarlo con el pantalón dentro de las botas, no se puede ver la liga que amarra el pantalón dentro de la bota, los cordones tienen que ir dentro o que no se vean, tener los cuellos bien puestos, las mangas de las chaquetas bien arregladas, pero más que eso es la agilidad con la que nos toca vestirnos para estar listos a la hora que nos digan, solo tenemos 10 minutos para bañarnos, vestirnos y estar listos”, agregó antes de iniciar el programa.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!