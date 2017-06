Aunque en las últimas semanas se ha hablado de posibles discusiones en la pareja, cada vez más se piensa que el matrimonio de Fredy Guarín estaría otra vez en crisis.

“TVyNovelas conoció por una fuente cercana a la pareja que Andreina Fiallo lleva más de un mes sin ir a visitar a su esposo y que al parecer la distancia sería la razón de esta crisis, pues mientras que Guarín está jugando en China con el equipo Shanghái Shenhua, Andreina no quiere hablar con su pareja”.

Cabe destacar que hace algunas semana La Red de Caracol aseguró que el futbolista había publicado varios mensajes en su cuenta de Instagram en los que expresaba su tristeza por el momento difícil en su relación, aunque luego los borró.

Por el momento se desconoce si la pareja se separó definitivamente, o si se están tomando un tiempo para pensar la situación.

El año pasado la pareja de Fredy Guarín y Andreína Fiallo dio de qué hablar respecto al triángulo amoroso en el que se vieron involucrados con la presentadora Sara Uribe. “Arranqué para Ibiza, pasamos muy delicioso, viví cosas que nunca había pasado… A mí me gustó es que tiene cosas muy chéveres (…) Siempre creí que me estaba metiendo en una relación, por más que él me dijera que ella ya estaba con alguien”, dijo Sara al programa Se dice de mí el año pasado.

Buenos días mi gente, con mucha alegría y entusiasmo ahí vamos! FG13 A post shared by Fredy Guarin (@fguarin13) on Sep 12, 2014 at 4:10am PDT