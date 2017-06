En las últimas semanas hemos visto a la presentadora unirse a la moda de publicar en sus redes sociales bailes que dejan a todos con la boca abierta y ahora lo vuelve a hacer. Este es el sensual baile de Jéssica Cediel en pijama.

Se trata de un video que publicó en su cuenta de Instagram, y en este se le puede ver gozándose la canción Una Lady como tú de Manuel Turizo.

En las imágenes se puede ver a la presentadora moviendo las caderas encima de su cama y acompañada de su perro Perseo.

“Así las cosas por esta casa. ¿Quién no se ha sollado una bailada en pijama encima de la cama? Y con esta canción que me encanta. Ah bueno… y qué me dicen de la ignorada que me pegó Perseo”, es parte del mensaje que publicó junto al video.



Pero no es todo, porque previendo las críticas de algunos de sus seguidores, continuó su mensaje afirmando que: “Para algun@s que critican: yo solo veo un video relajado con un baile divertido. L@s que esperaban otra clase de baile… pues se quedarán esperando”.

Hace poco la presentadora subió un video en el se le veía realizando una coreografía. Junto a un grupo de bailarines movío las caderas al ritmo del éxito de Ed Sheeran, Shape of you.

