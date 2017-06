Exparticipante de 'A otro nivel' cuenta por qué amenazó con lanzarse de un sexto piso

El cantante Mr. Steve, recordado por su participación en el formato propio de Caracol Televisión, A otro nivel, contó su versión sobre el escándalo en el que estuvo involucrado en Barranquilla, luego de que amenazara con lanzarse del sexto piso del edificio en el que reside.

El intérprete aseguró que su comportamiento fue producto de unos ‘malos tragos’, y que todo empezó porque el sanandresano le había encargado su hogar a un conocido, pero cuando regresó vio que el hombre no había alimentado ni a sus perros.

“Yo dejé a un amigo encargado del apartamento y de mis perros. Es un señor mayor, también de San Andrés, a quien consideraba responsable. Llegué preocupado porque la administradora del edificio me había llamado para reclamarme porque los perros hacían mucho ruido, cosa que me pareció rara. Encontré el apartamento vuelto nada, con excremento regado por todos lados. Me pareció muy raro porque mis perros tienen un cuarto para eso, y están entrenados para hacer sus necesidades en un sitio específico”, señaló a la revista TVyNovelas.

El artista reveló además que cuando la Policía intervino en la discusión, “partió la ventana de su cuarto y lanzó el televisor”.

“Yo tenía miedo, quería que alguien me defendiera. Entraron bruscamente, yo alcé las manos, me empujaron. Ahí es cuando me paro en la ventana y digo: ‘Si entran, me tiro. No quiero policías, traigan a mi familia’. No sabía qué era lo que querían. Había desinformación. Tenía rabia e impotencia. Llegaron muchos policías. Después me tiraron al suelo y empezó lo que se ve en los videos”, agregó.

