Pharrell Williams vuelve con la banda sonora de ‘Mi Villano Favorito 3’

El ganador del Grammy, cantante, compositor y productor, Pharrell Williams, vuelve con la realización de la banda sonora de Mi Villano Favorito 3, que estará disponible a partir del 23 de junio.

Pharrell lanzó hace poco Yellow Light, una de las cinco canciones que compuso para la película. A eso se suma que, Freedom, uno de los temas más exitosos de Williams, también se usó como canción de fondo, en una de las escenas que muestran a los Minions en la cárcel y su fuga.

Haciendo alusión al nuevo villano de la tercera entrega, Balthazar Bratt, una exestrella infantil que se obsesionó con el personaje que interpretó en los años 80, la banda sonora también incluye clásicos de la década como Bad de Michael Jackson, Into The Groove de Madonna, 99 Luftballons de Nena y Take On Me de a-ha.

Pharrell ha escrito y producido temas para toda la franquicia de Mi Villano Favorito. Happy, uno de los sencillos de Mi Villano Favorito 2, se convirtió en un éxito global, fue nominada al Oscar y obtuvo un Grammy. Happy ha encabezado innumerables listas alrededor del mundo, con 14 millones de unidades vendidas, ha logrado siete veces el disco de platino en los EE.UU., haciendo de la canción el sencillo más vendido y más exitoso de 2014.

Mi Villano Favorito 3 se estrenará en Colombia el próximo 29 de junio.

