Actor de La Ley del Corazón fue papá a los 13 años

Hay muchas cosas de las que me arrepiento por qué cuando me embaracé era un niño, más pequeño que tú y no sabia que hacer y aveces algunas imágenes y recuerdos pasan a visitarme y me siento mal por no haber sido un gran padre y te escribo todo esto para pedirte disculpas y pedirte que me perdones por las veces que no estuve a tu lado ……. Ahora estoy mirándote y sintiéndome orgulloso de ti……… el pasado acostumbra a tocarnos las manos.

