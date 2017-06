Tras ser despedida, expresentadora de Caracol no quiere ni salir de su casa

La modelo antioqueña Alejandra Isaza Vélez, quien hasta hace poco presentó la sección de entretenimiento de las emisiones de Noticias Caracol de los fines de semana, no quiere salir de su casa tras ser despedida por el canal.

De acuerdo con la más reciente edición de la revista TVyNovelas, “Alejandra fue notificada por la directiva del informativo que no seguiría como presentadora de entretenimiento. La noticia la afectó a tal punto que evita salir de su casa”.

El magazine anteriormente mencionado fue el primero en revelar la decisión de los directivos. “Aún no se sabe quién quedará en su reemplazo y por ahora, las demás presentadoras de la sección deberán cubrir su espacio de los fines de semana”, añadió TVyNovelas en aquella oportunidad.

“En Caracol me han tratado muy bien, todos mis compañeros son súper queridos y especiales. Dejar Medellín es un muy triste, porque allá está mi familia, mis amigas, mi perrita. En Caracol, inicialmente, me habían llamado para Colombia’s Next Top Model, pero yo les dije que quería ser presentadora de noticias. Como a los tres meses, me llamó la misma persona y me dijo que había una vacante en el noticiero, me sorprendí y vine a hacer el casting y quedé”, había asegurado Alejandra a PUBLIMETRO hace algunos meses, recién llegó al canal.

