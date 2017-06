Danna Sultana habla de su "relación" con Martín, uno de los hijos del presidente Santos

Danna Sultana, quien hace algunos años se hizo famosa por su participación en el reality del canal RCN, Colombia tiene talento; volvió a dar de qué hablar, no por su innegable parecido con la presentadora Carolina Cruz, sino por la supuesta relación que sostiene con Martín Santos, el hijo mayor del presidente de la república, Juan Manuel Santos.

Hace pocos días un falso portal llamado Efectonoticias aseguró que la “famosa transexual Danna Sultana” había roto el silencio y había dicho que “Martín Santos la contrataba porque ella era su fantasía sexual”.

“Recientemente (Danna) declaró que el hijo del presidente colombiano, Martín Santos, la contrató varias veces en un hotel de Estados Unidos y que le (dijo) que estar con un trans era su mayor fantasia sexual”, cita el medio falso.

Danna, ante el rumor, decidió iniciar una campaña en sus redes sociales bajo el hashtag #FakeNews, y habló en exclusiva con Entrenotasymás y su periodista, Fernando Coral, sobre la “noticia” que no solo le ha generado un dolor de cabeza a ella, sino a Martín también.

“Lo bueno de las redes sociales es que uno puede estar al tanto de todo… Lo que me motivó a hablar de esto es porque mucha gente me ha preguntado del tema, pero en realidad no conozco al señor, no tengo ni idea de quién es y pues bueno, es pan de todos los días, cuántas veces no han matado a Vicente Fernandez? Eso es normal”, dijo la artista al medio de comunicación anteriormente mencionado. (Lea y escuche la entrevista completa AQUÍ!)