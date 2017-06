La verdad detrás de la llegada de María Fernanda Yepes a 'Soldados 1.0'

‘Rosario Tijeras’ se convirtió en soldado y presentadora de la noche a la mañana, gracias al nuevo reality del canal RCN. ¿Cómo llegó María Fernanda Yepes a Soldados 1.0?

En entrevista para El País, la actriz aseguró que había sido llamada para ser participante, pero luego los papeles cambiaron. “Una semana después de haberles dicho que sí, me hicieron una contrapropuesta y me dijeron que no querían que participara, querían que fuera la conductora y no pude decir que no. Es un reto nuevo para mí porque no soy conductora, no lo he sido, pues mi trabajo es ser actriz, aunque estudié periodismo pero nunca ejercí”.

María Fernanda Yepes ya había participado anteriormente en otro reality del canal RCN. “Yo participé en la primera edición de La isla de los famosos pero era algo muy diferente. Era similar en cuanto a la resistencia física que había que tener y la resistencia mental, pero era pura supervivencia. En Soldados 1.0 se necesitan más habilidades en condiciones extremas”.

Respecto a los participantes, la actriz y nueva presentadora aseguró que no tiene relación con ellos, pero ha podido ver todo tipo de personalidades. “Hay de todo, encuentras personas muy bien entrenadas físicamente, pero otras que no lo están tanto pero tienen una fuerza mental impresionante. Me he encontrado con algunos de los que pensaba que serían muy fuertes pero la verdad les ha dado muy duro”.

¿Cómo llegó María Fernanda Yepes a Soldados 1.0?