Taliana Vargas denuncia que fue víctima de los 'hackers'

Taliana no tiene control de sus cuentas en este momento, pide tener precaución con lo que vean que se publica mientras soluciona el tema. Qué horror que alguien se ponga en el trabajo de hackear… #Repost @analaura_v1 (@get_repost) ・・・ Hola estoy con Taliana y les quiere pedir el favor que tengan cuidado con sus cuentas. Todo ha sido hackeado y no tienen acceso a nada. Ayúdennos con reposts para que no abusen de sus seguidores! Mil gracias #talianavargas

