El nuevo álbum de Roger Waters le hace un guiño a Pink Floyd

Roger Waters, uno de los fundadores y líder conceptual de la legendaria banda británica Pink Floyd, ha lanzado su primer álbum de rock en veinticinco años. Is this the life we really want? es el título de la producción discográfica que contiene referencias directas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Producido y mezclado por Nigel Godrich, Is this the life we really want? –que fue lanzado el pasado 2 de junio en formato de CD de 4 páneles y en vinilo LP doble al igual que en todas las plataformas digitales– incluye 12 nuevas composiciones musicales e interpretaciones de estudio del artista, en las que la sonoridad de los temas remite a la agrupación que él lideró hasta 1982.

