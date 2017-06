De vez en cuando un estilo impone la parada y ahora todos se dan cuentan gracias a las redes sociales. Este es el nuevo look que se puso de moda entre las famosas colombianas.

¿Qué tienen en común Paulina Vega, Carolina Cruz, Natalia París, Taliana Vargas y Melissa Giraldo? Todas tiene el mismo corte de cabello.

Y es que la tendencia que se impone es la del capul, esa moda que viene y se va, pero que siempre regresa.

Muchas famosas no han hablado de este cambio, pero Carolina Cruz sí lo hizo, y hasta mostró el paso a paso hasta conseguir el look ideal. “Cambios, cambios a los que no les tengo miedo y desde que a mí me guste… Ya es todo un éxito”, escribió en una de las tantas fotografías que subió a su cuenta de Instagram.

Por otra parte, quienes han visto los nuevos comerciales de Falabella, marca de la que Paulina es imagen, también han notado la transformación de la exMiss Universo, con el mismo corte de Carolina.

También hay fotos en redes sociales de los cambios de Taliana, Natalia y Melissa.

