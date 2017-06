La cantante estadounidense Katy Perry, el intérprete juvenil Justin Bieber, la banda originaria de Los Ángeles, Metallica; o la agrupación liderada por Chris Martin, Coldplay, han sido solo algunos de los artistas que se han fijado en Colombia para traer lo mejor de sus shows en vivo.

Sin embargo, no solo los conciertos han inundado la ciudad en los últimos años. Espectáculos del denominado ‘entretenimiento no convencional’ se tomarán próximamente la capital como el show de Fuerza Bruta -en el que el público se sumerge en un espectáculo 360° con efectos visuales alucinantes- o Harry Potter and the Philosopher’s Stone In Concert; montaje en el gracias a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia los espectadores tendrán la oportunidad de revivir toda la magia de la película en una pantalla de alta definición de más de 12 metros.

Pero, ¿por qué Bogotá se convirtió en destino de eventos de talla mundial? En PUBLIMETRO hablamos con Jorge Mario Díaz, vicepresidente de Articulación público-privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien explica los puntos a favor que tiene la ciudad para hacer este tipo de actividades.

Bogotá, declarada por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música

La capital de la república fue la primera en América Latina en ser designada como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este título reconoce el crecimiento en el sector musical que tiene Bogotá y su dinamismo como escenario central de las artes en la región.

El reconocimiento se obtuvo porque en la ciudad, desde hace varios años, se ha destacado la diversidad de artistas y agrupaciones, que van desde la música clásica interpretada magistralmente por la Orquesta Filarmónica hasta los géneros más contemporáneos como la salsa, el reggaetón, el rock y el hip-hop.

Los artistas y empresarios perciben a Bogotá como una ciudad distinta gracias al Acuerdo de Paz

En noviembre de 2016 el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmaron en Bogotá el Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto, el cual sirvió como estrategia de posicionamiento internacional del país en las diferentes industrias, incluyendo las creativas, para traer eventos de talla mundial.

“Hoy aprecian a Bogotá en particular, como una ciudad diferente gracias a la percepción que se tiene de seguridad. El hecho de haber firmado un Acuerdo de Paz pone a Colombia en otro contexto, porque somos uno de los pocos países que ha logrado poner fin a un conflicto de más de 50 años por la vía del diálogo y la negociación. Eso, sin duda alguna, transmite a los empresarios y artistas un mensaje de estabilidad y de institucionalidad, no solo para ellos como inversionistas sino para los ciudadanos en general. Obviamente, esos eventos que por razones de seguridad no se pudieron hacer en el pasado, ahora sí se puede disfrutar con total tranquilidad”, expresa a PUBLIMETRO Jorge Mario Díaz, vicepresidente de Articulación público-privada de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá es líder de las Industrias Creativas, no solo en Colombia sino en América Latina

Diferentes sectores de la ciudad le están apostando a la Economía Naranja, sector en el que las artes visuales y escénicas, el cine, la música, la moda, y la gastronomía contribuyen no solo a los inversionistas, sino a los ciudadanos del común.

Bogotá, por ejemplo, concentra cerca del 40% de la industria de música en vivo del país, en la que el 82% de los ingresos que se generan en este campo se dan gracias a los conciertos, sea de artistas nacionales o internacionales.

“En Bogotá están concentradas todas las industrias asociadas al entretenimiento y la cultura. Cabe resaltar que el 90% de las empresas orientadas a la producción audiovisual están en la capital. Más del 70% de las compañías de contenido digital del país están aquí”, añade el funcionario.

Cabe destacar que las grandes empresas de música de Bogotá generan más de 1000 empleos directos en la ciudad, mientras que las medianas y pequeñas empresas suman alrededor de 1200 ofertas.

Los diferentes espacios que hay dentro y fuera de la ciudad

En Bogotá y sus alrededores hay diferentes espacios con amplia capacidad como como el Hipódromo de los Andes, la Media Torta, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Estadio El Campín, así como teatros con grandes aforos como el Julio Mario Santodomingo o el Jorge Eliécer Gaitán.

Adicional a esto, existe un amplio panorama de producción que se complementa con diferentes festivales orgánicos, como Rock al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque, Hip hop al Parque, los cuales también han motivado a los empresarios a seguir realizando este tipo de eventos en la ciudad, como el Festival Estéreo Picnic, el Álmax o el Sónar.

Plataformas que apoyan la música y la creatividad

Uno de estos espacios es el Bogotá Music Market (BOMM) apoyado por la Cámara de Comercio de Bogotá, para que músicos, compositores, productores, agencias, empresarios, marcas, disqueras y editoras descubran nuevas oportunidades de negocio y aprendan sobre las últimas tendencias en la industria de la música.

En la pasada edición del BOOM, Systema Solar, Monsieur Periné, Puerto Candelaria, Superlitio y Doctor Krápula participaron en las ruedas de negocios.

Asimismo, la quinta versión de la plataforma reunió a compradores internacionales como Rebecca Ayres, del festival Liverpool Sound City; Amanda Jones, de la discográfica Real World; Malcom Haynes, del festival Glastonbury; Miles Cleret, del sello Soundway Records, entre otros.

“Tenemos algunas plataformas que contribuyen a que los emprendedores de esos sectores puedan tener mejor acceso al mercado a través de ruedas de negocios, de contactos y de networking, sea con la industria nacional o con el extranjero. Para la industria audiovisual está el Bogotá Audiovisual Market, para la música el Bogotá Music Market, para la moda está el Bogotá Fashion Week el cual lanzamos hace un par de meses, y el arte está impulsado por ArtBo, que no es solo la feria que se realiza en el mes de octubre sino que también estamos empezando a salir a diferentes zonas de la ciudad para activar la oferta de arte”, agrega Díaz.

