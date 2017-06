El final de la Clase 2017 de 'Francisco el Matemático' se 'rajó' en rating

El final de Francisco el Matemático, serie de RCN en la que participaron Carlos Torres, Margarita Reyes, María Irene Toro, Danielle Arciniegas, Juan David Galindo, María José Vargas y Dylan Fuentes; perdió en su horario al marcar 7.3 puntos de audiencia según cifras publicadas por Rating Colombia.

Por su parte, el programa más visto del viernes 2 de junio fue el Desafío Súper Humanos Cap Cana, al lograr 10.5 de audiencia. Sin embargo, el reality de Caracol continúa descendiendo y bajó2.1 puntos de rating con respecto a su marca anterior

Así se movió el rating con el final de Francisco el Matemático Clase 2017:

1. Desafío Súper Humanos (Caracol) / 10.5 Rating / 33.5 share

2. Los Morales (Caracol) / 9.5 Rating / 28.7 Share

3. La Ley del Corazón (RCN) / 9.0 Rating / 27.1 Share

4. La Nocturna (Caracol) / 7.3 Rating / 25.4 Share

5. Francisco El Matemático (RCN) / 7.3 Rating / 23.3 Share

6. Venganza (RCN) / 5.7 Rating / 19.8 Share

Pico de Rating: Desafío Súper Humanos (Caracol) / 11.4

Mayor permanencia: Francisco El Matemático (RCN) / 72.1%

Mayor Cantidad de Tweets: Desafío Súper Humanos / 1.178

“De este proyecto, en el que tuve la oportunidad de estar a la cabeza como protagonista, me llevo grandes experiencias, muchas anécdotas y bastante aprendizaje, tanto en mi vida profesional como en la personal. Además, me llevo grandes amigos y el cariño de los colombianos que me recibieron tan bien con el regreso de Francisco El Matemático después de tanto tiempo”, dijo el protagonista de Francisco el Matemático, Carlos Torres.

El reemplazo de la serie juvenil será No olvidarás mi nombre, novela de suspenso, acción, traición y pasión,con un argumento enmarcado en el post conflicto, en el perdón y la convivencia.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!