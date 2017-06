¿Margarita Rosa de Francisco tiene cáncer?

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco está dando de qué hablar en redes sociales porque supuestamente ella se habría negado a conducir el Desafío Súper Humanos 2017 por padecer cáncer.

En un video que compartió en su cuenta de Twitter oficial, Margarita aseguró: “Bueno, por ahí publicaron en México que no hice el ‘Desafío’ este año, que no lo presenté, porque tengo cáncer, y aparece todo un artículo con una entrevista que yo supuestamente di, contando cómo es el tratamiento y el tipo de cáncer que tengo y todo eso. Entonces, no tuve más remedio que salir a desmentirlo aquí, porque no es cierto”.

La ‘Niña Mencha’ le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, y aclaró que “ella está bien de salud”.

Afortunadamente, me encuentro muy bien de salud y en todo sentido. La verdad, no entiendo a quién le benefician ese tipo de noticias. Me da rabia por la falta de seriedad de este tipo de publicaciones, que no sé qué buscan con eso. Parece que están de moda las noticias falsas, y esta es una de ellas”, añadió.

Vea el video completo a continuación:

Qué jartera la prensa carroñera que no tiene verdaderos temas y busca en la mentira y en los basureros los contenidos de sus artículos. pic.twitter.com/GXfNi5Xm6l — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 5, 2017

Aunque la también exreina no dio el nombre del medio de comunicación azteca, parece que el chisme lo originó la revista TVyNovelas, magazine que fue citado por otros portales como Universo24.

