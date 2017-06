El polémico cambio de look de la exprotagonista Manuela Gómez

Manuela Gómez, recordada por su polémica participación en Protagonistas de Novela, ha causado revuelo en redes sociales por su extremo cambio de look.

La mujer, que tras su salida de la Casa Estudio encontró una oportunidad de negocio en Instagram, dejó atrás su cabellera castaña para darle paso a un rubio platinado.

“No te pongas mal cuando alguien hable mal de ti, recuerda que la gente exitosa es criticada por gente mediocre y envidiosa”, dijo la antioqueña tras recibir varias críticas por su nueva imagen.

La vida no te da a las personas que tu quieres, si no te da a las personas que tu necesitas. Estas personas a veces te ayudarar, a veces te lastimaran, a veces te abandonarán, a veces te amaran, pero sobretodo te ayudaran a convertirte en la persona que estas destinada a ser A post shared by 👌🏻PUBLICIDAD 📲3163404593☎️ (@manugomezfranco1) on Jun 2, 2017 at 11:55am PDT

Además, en un vídeo que publicó, afirma: “Y ahora que porqué, qué tan mona, qué tan rubia, que qué pelo tan horrible; qué esas cejas negras. Mis amores, entonces, ¿qué quieren? A ver, a mí me gusta estar así: mona teñida, así chiviada; con mis cejas negras y con las pestañas así. ¿Qué quieren que haga? Luego me tiño las cejas y van a empezar: ‘Mi amor, vea, le faltaron las pestañas, tíñase las pestañas’. No, ¿qué es eso? A mí me gusta ser así y a la gente que no le gusta, pues que no mire, mi corazón. A mí me encanta mi ‘look’ […] No me voy a aclarar las cejas, porque me gusta estar así… y ya”.

Nunca faltan los comentarios negativos. Jajajja A post shared by 👌🏻PUBLICIDAD 📲3163404593☎️ (@manugomezfranco1) on May 24, 2017 at 5:58pm PDT

Le puede interesar: Sobrina de Hugo Chávez quiere ser Miss Universo

A diferencia de muchos de sus compañeros de Casa Estudio, Manuela Gómez sí le ha sacado provecho a su fama, y hoy en día es una empresaria en potencia. A través de redes sociales, la exparticipante del reality comercializa todo tipo de productos: para el pelo, para la piel, e incluso para las mascotas.

Cada publicación que ella comparte, cuesta alrededor de 250.000 pesos.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!