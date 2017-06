Connie Nielsen, en la piel de madre de la ‘Mujer Maravilla’

La Mujer Maravilla llegó a las salas de cine de nuestro país, teniendo a Gal Gadot como protagonista. Sin embargo, detrás de su personaje de heroína le sigue muy de cerca ‘Hippolyta’, interpretado por Connie Nielsen, y quien es la madre de ‘Wonder Woman’.

“Tuve una reunión increíble con la directora, Patty Jenkins, entre Navidad y Año Nuevo en Londres. Estábamos programadas para almorzar por una hora, pero se extendió a cuatro, y honestamente, podríamos haber seguido hablando durante días”, aseguró entre risas Connie Nielsen. Simplemente me conecté con Patty desde el principio y realmente me enamoré de su visión para la película. Tuvimos en común la idea de darle a la mujer empoderamiento y eso lo verán reflejado en la fuerza de ‘Hippolyta’ como líder y como madre”.

Y es que Nielsen siempre tuvo clara su misión a la hora de aceptar ese personaje: mostrar mujeres de carácter, alejadas de los clichés de las buenas y sumisas. “Mientras leía el libro de Adrienne Mayor, Amazonas, compartí varias ideas con Patty sobre cómo ha ido cambiando la noción de mujer a través de los años. Y es que, por ejemplo, las Amazonas, teniendo en cuenta que la ‘Mujer Maravilla’ es una de ellas, no son ficción, son caracterizaciones mitológicas de mujeres guerreras reales que florecieron a través de las estepas asiáticas durante siglos”.

En cuanto a su personaje, los espectadores se encontrarán con una dinámica maravillosa entre ‘Hippolyta’ y su hija, ‘Diana’. Esa que refleja amor entre madre e hija, pero también complicidad, como si fuera una amistad. Pero esa relación ha ido más allá del set de grabación.

“Patty me dijo: ‘Sabes, no puedo esperar a que conozcas a Gal. Ella tiene una energía increíble y muchas ganas de dejar todo en su personaje. Va a ser muy positivo para ti trabajar con ella’. Hoy puedo decirles que fue así. Me gusta Gal, tanto como artista, como persona. Además se conectó completamente con la ‘Mujer Maravilla’. Ella tiene una gracia natural, tanto así que las acrobacias y las escenas de acción no le generaron esfuerzo”.

“La historia es personal y fue escrita, dirigida y actuada con mucho corazón. Verán guerreros amazónicos a caballo, campos de batalla gigantes, un fondo de la Primera Guerra Mundial y sorprendentes efectos visuales. Se van a sorprender”, Connie Nielsen.

La Mujer Maravilla se centra en los comienzos de esta heroína y una de las escenas que más llamará la atención del público tiene que ver con ‘Diana’ y su decisción de abandonar su hogar y aventurarse a un mundo extraño del que no sabe nada.

“Como madre, ‘Hippolyta’ le da a ‘Diana’ su amor completo e incondicional. Sale de cada poro de cualquier madre, desde el momento en que está embarazada. Entonces, ella decide apoyar ese proceso de su hija preparándose para dejar el nido, aún cuando sabe que cosas malas se acercan para ella”.

Y es que el adiós de Diana tiene que ver con una terrible profecía. “’Hippolyta’ mantiene ese conocimiento para sí misma y no puede compartirlo con su hija. Ella conoce el mundo y Diana no. Su hija no está preparada para lo que está a punto de experimentar. Sabe que va a doler, pero no puede evitarlo”.

Y aunque tenía todo el conocimiento necesario, para transmitir la destreza física de una Amazona Connie se sometió a un riguroso entrenamiento.

Como algunos ya vieron en los adelantos de la película, tuve que usar una armadura, y aunque me mantuvo segura de ciertas maneras, también presentaba un verdadero problema con algunos de los movimientos físicos que estaba practicando. Eso significó un entrenamiento doblemente duro”.

Tanto Connie, como los actores que hicieron parte de esta cinta, también tuvieron que someterse a un régimen alimenticio. En el caso de Nielsen se relacionó con un aumento de peso que implicó comer mucha proteína e ingerir varias calorías al día.

“Hacer todo eso después de pasar los 50 no fue una tarea fácil. Fue un poco surrealista estar en forma ya en esta edad, y sobre todo, mientras trataba de convertirme en una Amazona. Fue increíble”, concluyó.

Connie Nielsen también ha participado en películas como Gladiador, Retratos de una obsesión y Tres días para matar.

Connie Nielsen, en la piel de madre de la ‘Mujer Maravilla’