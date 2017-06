Así le ha ido a Lina Tejeiro en el reality 'Soldados'

Mu pronto comenzará en el canal RCN el reality que llevará al máximo a diferentes famosos colombianos. La actriz es una de ellas. Así le ha ido a Lina Tejeiro como un ‘Soldado 1.0’.

Y es que como se ha visto en diferentes adelantos del programa que se lanzará la próxima semana, el reality le sacará lágrimas a la actriz. Y es que como los otros famosos, Lina ha tenido que someterse a entrenamientos a los que no estaba acostumbrada, levantarse temprano y bañarse con agua fría.

“Me cuesta mucho que me levanten la voz o que me hablen fuerte […] ahora me levanto a las 4:00 am, porque tenemos que estar trotando supuestamente a las cinco y media […] no me gusta trabajar en equipo porque no me gusta, ni depender del ritmo, ni hacer depender de mi ritmo a otras personas […] yo creo que aquí voy a valorar mi familia, mi comida, mi cama, mis amigos, todo porque lo voy a extrañar mucho”, dijo en entrevista para RCN.

Durante la conversación con el canal aseguró que le teme a las alturas y que está preparada para superar este reto en el reality. “Así no me bote, que me empujen (risas). No importa, empújenme, pero háganlo porque quiero demostrarme muchas cosas y estoy aquí para demostrarme qué tan fuerte soy y hasta dónde soy capaz de llegar y es una de mis primeras metas, saber qué es lo que quiero y qué tanta fuerza mental tengo”.

En la actualidad los televidentes pueden ver a Lina en la novela La Ley de Corazón, que la próxima semana emitirá su capítulo final.

Así le ha ido a Lina Tejeiro como un ‘Soldado 1.0’