Mamá de Martín Elías se pronuncia ante escandalosas grabaciones que circulan en la web

En las últimas horas se ha vuelto viral en redes audios en los que supuestamente, la mamá del cantante culpa a Dayana Jaimes, su esposa, del accidente en el que perdió la vida a mediados de abril. Por eso, la mamá de Martín Elías se pronunció ante escándalosas grabaciones que circulan en la web.

A través de un comunicado Patricia Acosta aseguró que: “Por medio de este escrito quiero aclarar mi posición con respecto a los audios que están funcionando en las distintas redes sociales. Toda madre que ha despedido un hijo conoce el inmenso dolor que este proceso conlleva, no es fácil de asimilar, muchos menos de evadir, intenta uno escapar de la realidad a través de distintas formas”, escribe Patricia Acosta.

A eso agrega que: “A pesar de que en mi núcleo familiar han surgido algunas disparidades, mi duelo no me permite andar divulgándolas al público, si en esta oportunidad sucedió, fue sin mi consentimiento. Nunca he sido una mujer de escándalo ni discusiones, no me interesa ningún bien material que haya dejado mi hijo, me conformo lo que me dejó cuando lo tuve acá conmigo”.

Sin embargo, estas palabras dejaron más confundidos a los seguidores del cantante y de su familia, pues pareciera que la voz de los audios podría ser la de ella.

Y es que en las grabaciones se escucha la supuesta voz de Patricia diciendo frases como: “Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara, porque ella quería que le quedara todo lo que le quedó, de todo lo que Martín había hecho, para buscarse otro, porque ella no quería a Martín Elías. Ella nunca quiso a Martín, ella quiso fue el poder, la plata de Martín Elías”.

