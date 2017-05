"Llevaba un sostén a rayas y aún lo conservo": Shakira cuando conoció a Piqué

La cantante Shakira, quien lanzó recientemente su undécimo álbum de estudio titulado El Dorado, visitó el programa de televisión El Hormiguero de Antena 3, el cual es conducido por Pablo Motos, en el que habló de su pareja, el futbolista Gerard Piqué, de la maternidad y de su nueva gira mundial.

“Llevaba un sostén a rayas y aún lo conservo. Hay una foto del momento en el que nos conocimos. Estaba Cesc Fábregas, Gerard y yo. Habíamos hecho el vídeo del Waka Waka, pero no nos conocíamos todavía. Y ese día nos presentaron… Yo iba a cantar en ‘Rock in Rio’ y después me iba a Sudáfrica”, dijo la intérprete barranquillera al recordar sus inicios con el jugador del Barcelona F.C.

“¿Y cuando le viste qué dijiste?”, preguntó el presentador. “Dije: qué boca más redondita, me gusta esa barbita”, contestó Shakira.

Shakira también habló por primera vez de su relación con Antonella Roccuzzo, pareja de Lionel Messi.

“No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como ésta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este. Tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda y a la de Messi iremos, porque Gerard y Messi son amigos desde que eran pequeñitos”, comentó la cantante sobre la supuesta rivalidad entre ambas

Con respecto a esta entrevista, el diario El Mundo manifiesta que a Shakira se le vio obligada en el set, haciendo referencia al incidente que vivió la artista hace algunos años con el presentador, cuando él le dijo: “Te imagino bañándote desnuda en el mar, comiendo carne cruda y aullando”.

“Quitando la sorprendente vestimenta con la que la artista quiso deleitar a sus fans, la visita de Shakira no dejó nada de nada, más que la incomodidad de ella. Un mal ‘rollito’ que fue patente desde el primer segundo de programa”, asegura el medio.

