Mucho se ha dicho luego de la muerte del cantante vallenato. Ahora con audio buscan culpar a esposa de Martín Elías de su accidente.

De acuerdo con este audio que circula en Twitter y YouTube, se escucha la supuesta voz de la mamá del fallecido artista, Patricia Acosta, diciendo frases como: “Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara, porque ella quería que le quedara todo lo que le quedó, de todo lo que Martín había hecho, para buscarse otro, porque ella no quería a Martín Elías. Ella nunca quiso a Martín, ella quiso fue el poder, la plata de Martín Elías”.

Sin embargo, todo se trata de un montaje. El portal web Pulzo contactó a Patricia Acosta quien aseguró que todo es mentira. “No tengo nada que decir. Eso es un montaje de gente mala. No sé nada. Eso es un montaje, no le preste atención a eso”.

En el audio también se escucha que: “Martín Elías se venía a medianoche, a la hora que fuera, de noche, de madrugada, volando pa’ donde Dayana […] Entonces, ella le echó todas esas cosas para que el desespero de Martín Elías fuera fuerte, y mira de que fue un accidente, se desesperó porque venía a una velocidad altísima”.

Hasta el momento se desconoce quién subió el video y a quién pertenece la voz.

