Sara Uribe reveló la supuesta pelea entre Cristina Hurtado y los directivos de RCN

En medio de un debate en el programa ‘Kallejeando’ sobre si el canal RCN debió o no hacerle una despedida a Cristina Hurtado, la presentadora Sara Uribe reveló la supuesta razón por la que se dió la salida de ésta en el canal.

“Yo voy a contar aquí el chisme, fue porque están grabando un reality con unos soldados y se van a enfrentar con unos famosos, los van a encerrar en una casa y los van a poner a hacer unas pruebas. Resulta que la presentadora es María Fernanda Yepes. Cristina Hurtado se va a la oficina de los directivos y les dice: ‘Hombre, llevo tantos acá, yo quiero ser la presentadora de un reality”.

Según Uribe, los directivos del canal ante el reclamo decidieron no aceptarlo por lo que Critisna se molesta y les respondió “Pues a mí no me parece que María Fernanda Yepes esté ahí’. Esos fueron los rumores que me contaron a mí personalmente […] Cristina se molesta y dice: ‘Me voy del canal porque ya siento que cumplí un ciclo’ […] Sabe cuál es el problema, que uno lleva muchos años en un canal como estos y no le brindan la oportunidad… Entonces, a uno le toca salir a buscar otras oportunidades, o en otros canales, donde sí lo valoren más, lo quieran y lo respeten a uno” afirmó Sara Uribe.

Cristina salió del canal RCN a mediados de este mes, uno de los rumores que sonaban es que la presentadora tenía otros proyectos personales.