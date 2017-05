"Las películas de Piratas del Caribe fueron una gran parte de mi vida": Brenton Thwaites

Para el joven actor australiano Brenton Thwaites, aceptar el papel de Henry Turner en la película Piratas del Caribe: La venganza del Salazar fue un sueño hecho realidad. “Las películas de Piratas del Caribe fueron una gran parte de mi vida”, afirma. “Diría que vi la primera cuando tenía unos 14 o 15 años. Cuando Geoffrey Rush sube las escaleras del barco y dice: ‘Será mejor que empiece a creer en historias de fantasmas, señorita Turner’”, agrega.

Para Thwaites, la emoción de interpretar a Henry alcanzó un máximo histórico cuando leyó el guión. “Cuando leí el guión por primera vez, me di cuenta de que Henry era un personaje que conducía la película de principio a fin”, explica el artista. “Me pareció que era una gran oportunidad para ser parte de una historia muy imponente e interpretar a uno de los personajes principales”, añade.

Para describir cómo se conocerá a Henry en la película, Thwaites relata: “Cuando conocemos a Henry, está trabajando en un barco para la Marina británica. Es un tripulante de clase baja muy controlado por su superior. Cuando divisa el barco fantasma, el de Salazar, sabe que están entrando en el Triángulo del Diablo, en una zona de peligro, pero nadie lo escucha. Luego, se arma un caos total”.

En el transcurso de la historia, Henry forma un equipo para encontrar el Tridente de Poseidón con Carina Smyth, interpretada por Kaya Scodelario. “A lo largo de la historia, Henry lucha por encontrar a su padre, pero, en el camino, se da cuenta de que siente algo por Carina y no sabe realmente cómo expresar esos sentimientos. Jack, por como es Jack, lo empuja hacia esos sentimientos y lo alienta para que actúe”, expresa.

Actuar con Johnny Depp fue una experiencia positiva para Thwaites, quien señala que “Johnny lleva al set lo impredecible. Nunca sabes qué va a hacer en una escena. Eso es muy aterrador para un actor, pero también es lo que mejor se ve cuando funciona. Todos apuntamos a lograr eso en el momento. Me encanta. Él me anima a improvisar, que es una de las cosas más difíciles de hacer”.

El personaje de Thwaites, Henry Turner, está en medio de la acción, y eso fue una ventaja para el actor. “Mi personaje tiene un buen pedazo de la acción y se encuentra en medio de muchos de los momentos tensos de la película”, comenta.

“Tengo algunas luchas con espada y salto desde una torre. Tengo algunas volteretas y caídas. Me gusta hacer cosas más físicas porque hay una determinada parte de tu cerebro a la que solo debes decirle que no piense, lo que es bastante fácil para mí; hacer que mi cerebro piense es lo más difícil. Al hacer una escena acrobática, estás nervioso y asustado, y piensas en lo que vas a hacer. Luego, hay un momento en el que solo te relajas y dejas que todo suceda, y, con suerte, no te fractures todo”, dice.