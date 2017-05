Críticas a Alejandra Azcárate por ser "asesora de moda" de famosa marca colombiana

La actriz y presentadora Alejandra Azcárate está recibiendo miles de críticas en redes sociales por una asesoría de imagen que ella brindará junto a una reconocida marca de ropa colombiana.

El evento, que tiene por nombre Asesoría de imagen con Alejandra Azcárate y que organiza Studio F, está en el ojo del huracán por la columna de opinión de Azcárate “sobre las ventajas de la gordura”.



“Es una lástima… Recuerdo los comentarios horribles y chistes corrientes que Alejandra hizo de las “mujeres gordas”, iría pero no encajo en los estándares de belleza que va a asesorar Alejandra. Cuando inviten a otra persona con gusto”, expresó la usuaria Gina Carolina Duque, mientras que por su parte comentó: “Terrible que inviten a la Azcárate, que no representa ninguna buena imagen, en cambio si evoca la arrogancia, mal gusto y poca clase que tiene”.

“Una mujer que nace gorda o que se engorda debe tener ciertos puntos a su favor que deben ser resaltados y no señalados por las flacuchentas como yo. 1. No piensan a la hora de comer. Esa es una invaluable sensación de libertad. No se mortifican por los horarios adecuados para ingerir los alimentos ni mucho menos se estresan por la escogencia de los mismos. Una bandeja paisa al desayuno no es una posibilidad absurda, al contrario, puede ser una realidad semanal”, es parte del texto de Alejandra que causó polémica en el país.

“Cuando van a los almacenes no se pasan horas midiéndose opciones de prendas porque pocas veces encuentran su talla. Sus compras son breves. ¿Qué me queda? Eso me llevo. Punto”, también se lee en la columna.

Hasta el momento ni Alejandra ni la marca se han manifestado frente a las críticas que ha recibido el evento.

