¡Paulina Vega está soltera!

La ex Miss Universo Paulina Vega, quien hace pocos días se cambió el look y enloqueció a sus fanáticos, confesó en una entrevista que concedió a Vicky Dávila en la W Radio que está soltera.

La periodista le preguntó a la exreina si estaba ennoviada, a lo que ella respondió con un rotundo “no”. Sin embargo, Vicky le dijo si “estaba solterita y a la orden” pero Paulina se puso roja y aseguró que era porque “le había dado calor”.

Ante los comentarios de la comunicadora, parece que la barranquillera terminó hace poco con su novio, pero dejó en claro que no está “entusada”.

“Terminamos en buenos términos… Bien, como amigos”, dijo.

“Soy bastante exigente (…) Me gustan los hombres que midan más de 1.80… ¡Mentiras! (risas), que tengan buen humor, familiares, que me respeten, que me apoyen”, agregó.

Cabe recordar que Paulina sostenía una relación sentimental con el arquitecto Lorenzo Botero. “Si hay amor, la relación se mantiene viva. Por mis frecuentes visitas a Colombia, para cumplir algunos eventos, mi noviazgo es cada vez más fácil. En una ocasión tuve unos días libres, entonces Lorenzo me visitó en Nueva York y aprovechamos para recorrer la ciudad juntos”, había expresado la joven a TVyNovelas hace algunos meses.

3 horas de sueño 💤💤 A post shared by Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) on May 21, 2017 at 4:41am PDT

En la entrevista con la W Radio, Vega también se refirió al comentario de Donald Trump sobre las mujeres paisas: “Medellín, de donde son las prostitutas”, le dijo el magnate cuando ella se quedó con la corona del concurso internacional.

“El primer evento como Miss Universo que yo tuve en Nueva York fue ir a las 7 de la mañana a la ‘Trump Tower’ a visitar a Donald Trump en la oficina […] Él me decía elogios, que que linda, que que inteligente, que no se qué, me preguntaba cosas y uno de los empleados, cuando estábamos caminando, dijo: ‘Ah, él es de Colombia’, y yo: ‘¿Ah sí?, ¿de qué parte? De Medellín, me contestó, y ahí fue cuando él [Trump] dijo: ‘De donde son las prostitutas’”, confesó.

Vea la entrevista completa a continuación:

