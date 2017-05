Tania Robledo, quien interpretó a ‘Natalia Franco’ denunció lo sucedido en México. Así fue como golpearon a actriz de Padres e Hijos en supermercado.

De acuerdo a lo contado por Tania en Noticias Caracol, Tania fue lastimada fuertemente por una desconocida, cuando esta vio que la artista entró con su mascotas al autoservicio. No aguantó ella su furia y me cayó a golpes. Una mujer robusta, grande, y en el forcejeo rompí sus lentes, luego ella metió sus dedos, con sus uñas postizas gigantes, dentro de mi boca y me rasguñó toda por dentro”.

‘Natalia Franco’ está radicada en México desde hace varios años, lugar en el que ha seguido trabajando como actriz. “Me fui aburrida de la rutina. Me gusta cambiar. Duré 10 años en Padres e Hijos y fue muy rico porque tuve la fortuna de tener fama y reconocimiento muy chiquita, pero hacíamos 50 escenas diarias, de lunes a sábado, y estaba agotada. Llegué allá y me encontré con una beca de Televisa. Estudié dos años en un grupo especial para actores, y a pesar de que me fue bien, pasaron varios años y no despegaba mi carrera”, le contó a El Tiempo hace unos años.

