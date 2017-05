Habrá explosión de talento hoy y mañana en la final de 'The Voice'

El talento no se improvisa en uno de los concursos musicales más reconocidos a nivel mundial. Como su nombre lo dice, las impresionantes voces de sus concursantes se vuelven familiares para los televidentes que cada semana se pegan al televisor para verlos cantar, guiados por sus famosos entrenadores Adam Levine, Alicia Keys, Gwen Stefani y Blake Shelton.

Es el caso de la temporada 12, que en una gala emitida en dos capítulos (esta noche y mañana) llegará a su final, en un show lleno de invitados especiales, entre los que están Miley Cyrus y Luis Fonsi junto a Daddy Yankee.

A lo largo de la temporada los entrenadores han tenido que dejar ir a varias de las ‘joyas’ de sus equipos y ahora enfrentan la final con los más talentosos de cada grupo que ya solo esperan triunfar.

“Siento que esta va a ser mi temporada, siento que es mi destino y creo que lo merezco –y ya fue suficiente para Blake– (risas). De verdad, me siento muy bien y el show es maravilloso, es superdivertido, todos estamos pasándola increíble, los artistas son excepcionales y es increíble poder llegar a conocerlos y ayudarlos en sus procesos”, afirma Alicia Keys, quien en este punto tiene de su equipo a Chris Blue como uno de los fuertes candidatos para ganar el gran premio de 100.000 dólares y un jugoso contrato discográfico.

“Estoy preparada y creo que América está preparada. Todos estamos listos para ver algo nuevo, una variedad que hará el show mucho más interesante, y creo que Chris la tiene, creo que tiene lo necesario. Es un artista magnífico, dinámico, que puede hacer cualquier cosa y de eso es de lo que, finalmente, se trata el show”, agrega Alicia sobre su carta para la final.

“De alguna manera, Chris ha dejado ver solo una parte de sí mismo, pero no necesariamente todo lo que puede dar, y esta noche, estoy segura de que le mostrará a la audiencia todo lo que tiene adentro y estoy muy emocionada por eso”, concluye la cantante estadounidense, que ya completa su segunda temporada en el programa.

Por su parte, el cantante de country y entrenador desde la primera temporada en The Voice, Blake Shelton, espera poder ganar de nuevo el concurso. Esta vez tiene a dos de sus concursantes: Lauren Duski y Aliyah Moulden, disputándose la final. “Cuando hay que escoger entre dos concursantes no hay una decisión correcta o incorrecta, porque en este punto todos tienen un gran talento”, afirma a pocas horas del momento decisivo.

“Estas dos niñas son increíbles y han llegado muy lejos. Y seamos sinceros, necesitamos ver a una chica ganando esta competencia”, agrega Blake.

Por su parte, Adam Levine también se juega se última carta esta noche con Jesse Larson, considerado desde el principio de la temporada como uno de los favoritos para ganar el concurso, y quien cuenta con gran aceptación entre la audiencia.

“Las posibilidades de ganar The Voice son escasas, pero se puede lograr. Lo que sí les digo es que así ganemos o no, estoy seguro de que vamos a tener la mejor presentación de la noche, nadie lo va a hacer mejor que Jesse, sin ninguna duda. Podemos perder The Voice, pero vamos a ganar esta noche”, afirma Adam sobre su concursante y la única carta que le queda en la final.

“Cada uno es mejor que el siguiente, así que es muy difícil decidir en este momento quién puede ganar”, dice Levine.

Gwen Stefani, por otro lado, ya no cuenta con miembros de su equipo en la disputa, pero tiene sus favoritos para ganar esta noche.

“Para esta final Lauren es una de mis favoritas, solo porque creo que tiene muy claro su objetivo y hacia dónde quiere llegar. Es hermosa, un hermoso ser humano por dentro y por fuera, y creo que realmente se lo merece”, dice la cantante de No Doubt.

Sobre Chris Blue, Gwen también tiene cosas buenas que decir: “He sido fan de Chris Blue desde siempre, porque creo que es muy carismático y me encanta su presencia sobre el escenario… Todos son tan talentosos que la de esta noche va a ser una decisión muy difícil”.

El escenario de The Voice ha visto no solo a los participantes de la famosa competencia, sino también las presentaciones de grandes artistas del momento, incluyendo las presentaciones de los entrenadores junto a varios de sus pupilos y el show esta noche no será la excepción.

Con invitados latinoamericanos

Luis Fonsi y Daddy Yankee presentarán en vivo en la gala final de The Voice su hit Despacito. La final se emitirá en dos capítulos en América Latina esta noche y mañana a las 8:00 p.m. por Canal Sony.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!