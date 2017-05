Los mensajes de Ana Karina Soto tras volver al set de Noticias RCN

Las cosas pasan cuando tienen que pasar!!! Ni antes ni después!!! Mi outfit @adrianacontrerasfashion Besos😘 a Todos los que con Amor❤️ y Respeto🙏🏼 se toman el tiempo para escribir mensajes!!! @noticierorcn @entretenimientorcn 🎬🎥❤️💃🏼🍄 #FelizMiércoles

A post shared by Ana Karina Soto (@karylamas) on May 24, 2017 at 7:15am PDT