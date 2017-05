Dos explosiones en un estadio de Manchester se registraron mientras Ariana Grande daba un concierto

Dos fuertes explosiones se registraron este lunes 22 de mayo en un estadio de Manchester (Reino Unido), mientras que la artista estadounidense Ariana Grande ofrecía un concierto.

Medios británicos, como el Daily Mail, han informado que los fanáticos que se encontraban en el recinto “huyeron presas del pánico al escuchar ruidos que parecían explosiones”.



De acuerdo con usuarios de redes sociales, la Policía y los servicios de emergencia evacuaron el lugar de los hechos. Asimismo, las autoridades pidieron a las personas alejarse del Manchester Arena, el cual cuenta con capacidad para 21.000 espectadores. “Somos conscientes de un incidente en Manchester Arena. Tenemos oficiales trabajando en el lugar. Ofreceremos más actualizaciones lo antes posible”, afirmaron los uniformados a periodistas locales.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow….

— G M Police (@gmpolice) May 22, 2017