Se filtran los primeros eliminados del reality 'Soldados' de RCN

Soldados, el reality que prepara el canal RCN para hacerle frente al Desafío Súper Humanos de Caracol Televisión, está dando de qué hablar en redes sociales por la supuesta filtración de los primeros eliminados.

De acuerdo con Graciela Torres, mejor conocida como la ‘Negra’ Candela, el primer famoso en decirle adiós al espacio televisivo será el presentador costeño Agmeth Escaf, quien hace poco se divorció de María Antonia Pardo tras 25 años de matrimonio.

La periodista de entretenimiento agregó, en su programa Radio Online, que a la salida del conductor televisivo le seguirán la de Pedro (no especificó si el hijo del ex vicepresidente Francisco Santos, de quien se había especulado que participaría), la actriz Lina Tejeiro y la ex Señorita Colombia, Andrea Tovar.



Hasta el momento, se sabe que la presentadora de Soldados será la actriz que le dio vida a Rosario Tijeras, Marías Fernanda Yepes.

“Hay una oficial que está literalmente ‘tragado’ de ella, y fue quien hizo más fuerza por su incorporación al proyecto, pues desde que la veía en la novela ‘La teniente’ quedó descrestado con la paisa”, había asegurado la periodista hace algunos días.

