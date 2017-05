Llega una nueva versión del 'Desafío' con un botín de mil millones de pesos

El Desafío del Canal Caracol, uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana, está de regreso con 36 súper humanos de 6 regiones del país, que lucharán por 1.000 millones de pesos que estarán en juego a lo largo de la competencia.

En esta oportunidad, las paradisiacas playas de Cap Cana se convertirán en Playa Oro, Playa Plata y Playa Bronce, los territorios en los que se vivirán los populares Desafíos territoriales, de salvación y de muerte.

“Siempre llegamos con innovación. A diferencia de lo que sucede en otros países con estos formatos, nosotros aquí le entregamos al público algo nuevo. Los formatos que no son nuestros, como Yo me llamo o La Voz, van incorporando los desarrollos y giros que Juan Esteban Sampedro y su equipo van descubriendo. Este Desafío está capitalizando nuestro más reciente descubrimiento, el de los Súper Humanos, y lo estamos potencializando a otro nivel, a pesar de ser el mismo formato”, expresó durante el lanzamiento del programa Dago García, Vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión.

Catalina Aristizábal será la conductora del Desafío Súper Humanos. “Sin pensarlo me venía preparando desde hace tiempo para este reto. Hice un cambio en mi vida hace 3 años el cual me introdujo al entorno de la nutrición y el mundo fitness. El conocimiento y la preparación física también me permitió llegar a la presentación del programa”, dijo la colombiana, quien hasta hace poco perteneció al Noticiero CM&.

Por su parte, Melina Ramírez también estará junto a Aristizábal en la presentación del programa. “Conmigo vivirán como turistas, yo soy la anfitriona de Playa Oro y estaré muy ligada a la diversión. También seré la compinche de los concursantes y estaré muy cerca de ellos para llevar a la pantalla todo lo que pasa entre estos súper humanos”, dijo la exreina.

Otra de las grandes novedades, además de las presentadoras, será la del equipo de los Desterrados, a cargo de Osmín Hernández, famoso entrenador personal conocido como ‘Psychotrainer’, quien le impondrá a los participantes unas exigentes reglas: “La calle será el gimnasio”, “cero relaciones sexuales” y una dieta basada en “pescado, agua y ensalada”,

“El séptimo equipo lo encabeza este señor, que tiene un estilo bastante particular. Él es un exmilitar cubano con un método muy llamativo que aplicará a los participantes”, adelantó Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento del canal.

La innovación tecnológica también será un elemento destacado en el Desafío Súper Humanos. Por primera vez en sus 14 temporadas, el programa tendrá una unidad móvil de alta definición, algo que permitió elevar la calidad audiovisual, además de tener más cámaras que en la edición del año anterior, con el fin de resaltar los paisajes de la joya del Caribe.

“Venimos acostumbrados a la playa, el agua y el mar; pero esta vez tendremos algo de cemento. Estará la playa como parte fundamental del programa, pero además habrá un lugar cuya aridez y resequedad, serán los factores que lo diferenciarán de los otros espacios”, expresó Carlos Dueñas, director de la producción.

Destacado

“Queremos mostrar esa diversidad de universos, donde el que gana vive como un rey y disfruta de los lujos que sólo se puede dar en una playa como estas”, Sebastián Martino, productor del Desafío Súper Humanos 2017.

Dato

Catalina Aristizábal será la conductora, y estará acompañada por Melina Ramírez, quien también participa por primera vez en el Desafío.

