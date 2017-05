Claudia Bahamón revela las imperfecciones de su cuerpo

Algunos dicen "eh pero esa claudita como hace para conservarse tan bien". Primero debo decirles que "no me conservo" porque todavía estoy joven y REGIA (confianza y amor propio por encima de todo jajjaaj) pero👆🏻👆🏻👆🏻👀👆🏻👆🏻👆🏻 déjenme decirles que hay muchos "filtros" en la vida de las personas hoy en día. Cuando hago una foto si es selfie lo hago con mis mañas/estrategias para verme más alta, más estirada, más plana y más regia 😋 (me van a decir que ustedes no hacen lo mismo?). Y me mato de risa cuando me comentan "ay no claudia ya estás muy flaca", "no se adelgace tanto claudia que eso la envejece", "cómo haces para que después de dos hijos estes tan bien"… (ojo quiero ser tan flaca como en mis selfies jajjajaja)… luego me ven en la calle y me dicen "ay pero en televisión se ve más compuestica"!!!! (A esos confieso que los quiero matar jajaja). Somos reales, como mi panza en estas fotos, con arrugitas y flacidez, con gorditos, con estrías, con cellulitis, con doble nalga (pucha esta es la que más odio), con gordito del brassiere, con brazo de tia, con conejos, con gorditos del pantalón, papada, etc! Y si no tienen ninguno de los anteriores pues NO ME LO HAGAN SABER porque o acaban de nacer o tienen operado todo y les funcionó o porque la pinche genética los favorecioooooooooooo (léase con grito de rabiecita) y de ser así LES MANDARÍA UN POSTRE DIARIO! Jajajajajajajajaj 😡 Ojo, no me estoy dando duro, insisto en que me siento regia, me amo como soy aunque como todos me doy palo y que no es que esté como un Shar Pei, pero hay cositas que ya no se ven ni se sienten como antes y toca ir aceptándolas con cada rayito de sol que nos da. Al final lo que importa no es que la piel se arrugue sino que el alma no lo haga. Mi pulguero, nos envejecemos cuando se arrugan nuestros sueños y nuestras esperanzas, cuando dejamos de lado nuestro espíritu y nuestros ideales. #VintagePeroRegia #LaPulgaPensativa PD: una foto tan real nunca la verán de mis 4 nalgas. Jajajaja #doblenalga (hasta allá no me da mi virtud de ser real públicamente)

