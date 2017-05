Así le quedó el cuerpo a Carolina Cruz después de dar a luz

Y definitivamente si, el cuerpo tiene muy buena memoria. Después de 47 días del nacimiento de Matías vuelvo a utilizar mi ropa de gym, la de siempre, ni una talla más ni una menos. Para las mamitas que no leen los post y me preguntan lo mismo aquí les vuelvo a responder, Matías nació por cesárea, me fue muy bien en todo en rápida recuperación y cicatrización, con permiso de mi médico hace tres semanas me fajo y empecé a realizar ejercicio apenas la semana pasada que cumplí mis 40 días, la faja pueden utilizar la que les guste de cualquier marca, yo utilicé una talla L y ya me tocó mandarle a coger, me la pongo las 24 horas del día y no me molesta ya que mi recuperación ha sido gracias a DIOS y a los cuidados muy rápida. #CaroCruzSinExcusas ya viene #TuCambioEtapaPostParto con muchas sorpresas para todas las mamitas 💪🏼👟👣 #ElDiarioDeUnaMamá y siiiiii, llevo 47 felices días de lactancia materna 🙇🏼

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on May 22, 2017 at 10:18am PDT