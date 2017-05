La brujería casi mata a actriz de 'Polvo Carnavalero'

Hace poco conocimos a Lauren Emilia Ceballos, interpretando ‘Lorna’ en novela del canal Caracol, sin embargo, un hecho trágico marcó su vida cuando aún era una niña. La brujeria casi mata a actriz de Polvo Carnavalero.

Lauren Emilia le contó a La Red que todo sucedió cuando tenía siete años. Asegura que comenzó a tener pesadillas y sentía fuertes dolores en su espalda. “Llegaba mi mamá y me decía: ‘¿qué pasa?’ Y yo. ‘¡Mamá, hay un señor que me está tirando cosas!’, porque yo sentía que me tiraban gusanos y bichos encima”.

Los dolores comenzaron a hacerse más fuertes y Emilia dejó de caminar. Y aunque la llevaron donde diversos médicos, lo cierto es que nadie encontró una solución. “Me hacía en la poltrona de la casa y me retorcía del dolor. Decía ‘¡no más, no me claves más cuchillos, por favor, no me hagas más daño!’ Me retorcía, estaba acurrucada ya de tanto dolor”.

Fue entonces cuando su familia decidió llevarla donde una vecina, quien les aseguró que le habían hecho un trabajo de brujería.“Me contaba mi tía que me chasqueó por todas partes, que me tocaba la frente, hasta que, de pronto, me desmoroné y cedí. Doña María me entra a su casa, me hace un ritual con unas aguas. Yo botaba un líquido negro en ese momento de la sanación”.

En su conversación con el programa, la actriz aseguró que la brujería estaba dirigida a su madre, pero como Emilia dormía en su cama, entonces el mal cayó sobre ella.

